﻿ Танцы 2018 года: Путин, Мэй, Мишель Обама и робот SpotMini, Mixnews.lv

Танцы 2018 года: Путин, Мэй, Мишель Обама и робот SpotMini (4)
В мире | 31 декабря 2018 года, 15:19
Танец часто бывает выразительнее слов. В 2018 году это на собственном примере доказали политики, люди на акциях протеста и даже роботы.
Шесть таких случаев - от митингов в Тбилиси до технологических достижений Boston Dynamics - в подборке Русской службы BBC.
Источник: Русская служба BBC
Может сегодня Вейонис вместо поздравления спляшет ведь говорить ему не о чем!
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В отличии от Вейониса Путин танцует и страной управляет. Да и вот что, президентов прибалтики скопом принимают и на торжества не зовут.
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про какую изоляцию ты несёшь старый гномик, Путина по всему миру зовут и ждут, скока поездок заграничных было за 2018 год. от японии до аргентины, совсем потриотс гномик мозги пропил
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