﻿ Танцы 2018 года: Путин, Мэй, Мишель Обама и робот SpotMini, Mixnews.lv

В мире |

Танец часто бывает выразительнее слов. В 2018 году это на собственном примере доказали политики, люди на акциях протеста и даже роботы.

Шесть таких случаев - от митингов в Тбилиси до технологических достижений Boston Dynamics - в подборке Русской службы BBC.

Источник: Русская служба BBC