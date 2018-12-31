﻿ "Полиция, я получил не те подарки": в Германии сердитый ребенок вызвал копов, Mixnews.lv

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По сообщению Spiegel, мальчик вызвал полицию после того, как получил на Рождество от Вайнахтсмана (немецкий аналог Санты) не те подарки, на которые рассчитывал.

Инцидент произошел в городе Цетель на севере Германии.

Правоохранители оперативно приехали на место, и подошли к делу со всей серьезностью. Они провели расследование: сравнили список желаний мальчика с подарками под елкой. Полиция выяснила, что действительно список и полученные подарки отличаются.

Полицейским удалось урегулировать конфликт. Они объяснили мальчику, что Вайнахтсман, учитывая свой почтенный возраст, вероятно, перепутал подарки.

Фото: flickr.com/centrkurort_photo