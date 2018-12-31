﻿ "Полиция, я получил не те подарки": в Германии сердитый ребенок вызвал копов, Mixnews.lv

"Полиция, я получил не те подарки": в Германии сердитый ребенок вызвал копов (3)
В мире | 31 декабря 2018 года, 18:12
По сообщению Spiegel, мальчик вызвал полицию после того, как получил на Рождество от Вайнахтсмана (немецкий аналог Санты) не те подарки, на которые рассчитывал.
Инцидент произошел в городе Цетель на севере Германии.
Правоохранители оперативно приехали на место, и подошли к делу со всей серьезностью. Они провели расследование: сравнили список желаний мальчика с подарками под елкой. Полиция выяснила, что действительно список и полученные подарки отличаются.
Полицейским удалось урегулировать конфликт. Они объяснили мальчику, что Вайнахтсман, учитывая свой почтенный возраст, вероятно, перепутал подарки.
Фото: flickr.com/centrkurort_photo
Необоснованный вызов-штраф,но видно полиции там делать нечего!
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Не пишите что знаем 5дней назад
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V ain aht...18... :)
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