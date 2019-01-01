﻿ Путин в новогоднем обращении призвал россиян к милосердию, Mixnews.lv

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Россиянам важно быть сплоченной и единой командой, а также проявлять милосердие, заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении.

Российский лидер подчеркнул, что в новом году жителям страны предстоит решить большое количество задач "в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре" и добиваться "повышения благосостояния и качества жизни". Он напомнил, что у России никогда не было и не будет помощников.

"Поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой", — отметил глава государства.

По словам Путина, у каждого свои ожидания и надежды на 2019 год. Однако все хотят, чтобы их родные и близкие были здоровы, люди жили мирно, а самые заветные мечты сбывались.

Как отметил президент, новогоднее волшебство создается душевной щедростью людей.

"Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия", — подчеркнул он.

В новогоднюю ночь российский лидер призвал жителей страны казать друг другу теплые слова и поблагодарить и выразить любовь всем родным и близким. По его словам, когда миллионы людей испытывают светлые чувства, весь мир наполняется доверием.

Президент РФ также пожелал россиянам "радости и благополучия", а России — успехов и процветания.