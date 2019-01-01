﻿ Путин в новогоднем обращении призвал россиян к милосердию, Mixnews.lv

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Путин в новогоднем обращении призвал россиян к милосердию (4)

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В мире | 1 января 2019 года, 10:03

Россиянам важно быть сплоченной и единой командой, а также проявлять милосердие, заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении.

Российский лидер подчеркнул, что в новом году жителям страны предстоит решить большое количество задач "в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре" и добиваться "повышения благосостояния и качества жизни". Он напомнил, что у России никогда не было и не будет помощников.

"Поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой", — отметил глава государства.

По словам Путина, у каждого свои ожидания и надежды на 2019 год. Однако все хотят, чтобы их родные и близкие были здоровы, люди жили мирно, а самые заветные мечты сбывались.

Как отметил президент, новогоднее волшебство создается душевной щедростью людей.

"Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия", — подчеркнул он.

В новогоднюю ночь российский лидер призвал жителей страны казать друг другу теплые слова и поблагодарить и выразить любовь всем родным и близким. По его словам, когда миллионы людей испытывают светлые чувства, весь мир наполняется доверием.

Президент РФ также пожелал россиянам "радости и благополучия", а России — успехов и процветания.

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
Латвия2 часа назад

Поздравляем Вас и всех россиян с Новым 2019 Годом!

1
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Забейте50 минут назад
Карлика камнями и палками.
Никакого милосердия.
3
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Patriot2 часа назад
Pie tà, ka Krievijai nav draugu, sabiedroto un palìgu ir vainìga nevis krievu tauta, bet personàli Putins. Tiesi vins sanaidojàs ar kaiminu valstìm un visu pasauli, un vins deva komandu par nodevìgo uzbrukumu savai bràlu tautai Ukrainai.
9
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