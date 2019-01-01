﻿ Взрыв в Магнитогорске: число погибших возросло до семи человек, Mixnews.lv

Взрыв в Магнитогорске: число погибших возросло до семи человек (1)
В мире | 1 января 2019 года, 10:27
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Извлечено еще двое погибших, всего на данный момент – семь погибших", - сказали в пресс-службе МЧС.
На заседании оперативного штаба МЧС уточнили, что на данный момент удалось опознать тела пяти погибших. Пять пострадавших в настоящее время остаются в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Рано утром в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд панельной десятиэтажки 1973 года постройки.
По данным МЧС на вечер 31 декабря, судьба 35 человек оставалась неизвестной.
Источник: РИА Новости
Źèl protams bojàgàjusos un ievainotos, kà ari pàrèjos màjas iedzìvotàjus, kuriem tik traģiska sanàca Jaunà Gada sagaidìsana.
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