﻿ Взрыв в Магнитогорске: число погибших возросло до семи человек, Mixnews.lv

В мире |

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Извлечено еще двое погибших, всего на данный момент – семь погибших", - сказали в пресс-службе МЧС.

На заседании оперативного штаба МЧС уточнили, что на данный момент удалось опознать тела пяти погибших. Пять пострадавших в настоящее время остаются в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Рано утром в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд панельной десятиэтажки 1973 года постройки.

По данным МЧС на вечер 31 декабря, судьба 35 человек оставалась неизвестной.