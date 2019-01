﻿ Трамп: за два года я сделал больше, чем любой другой президент США, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере новогоднее поздравление, в котором заявил, что его администрация сделала за два года правления больше, чем какая-либо другая.

По словам Трампа, американская экономика "замечательно" развивается. Также он рассказал, что "впервые за много лет", зарплаты в США начали расти. Президент подчеркнул, что теперь американцы могут работать на одной работе, вместо двух или трех.

Также Трамп добавил, что Соединенным Штатам удалось заключить новые торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY