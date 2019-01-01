﻿ Трамп: за два года я сделал больше, чем любой другой президент США, Mixnews.lv

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Трамп: за два года я сделал больше, чем любой другой президент США (2)

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В мире | 1 января 2019 года, 11:18

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере новогоднее поздравление, в котором заявил, что его администрация сделала за два года правления больше, чем какая-либо другая.

По словам Трампа, американская экономика "замечательно" развивается. Также он рассказал, что "впервые за много лет", зарплаты в США начали расти. Президент подчеркнул, что теперь американцы могут работать на одной работе, вместо двух или трех.

Также Трамп добавил, что Соединенным Штатам удалось заключить новые торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.

Помимо этого американский президент похвалился тем, что перенес посольство США из Израиля в Иерусалим.

Трамп заключил, что Соединенным Штатам также требуется стена на границе с Мексикой, чтобы оградить государство от преступности.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
вова1 минуту назад
Из Израиля в Иерусалим -это ну очень круто.
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Patriot1 час назад
Tramps ar savu neaprèķinàmo un straujo raksturu ir panàcis, ka Putins no vina baidàs. Tas nebùt nav maz un garantè mieru mùsu reģionà.
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