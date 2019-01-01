﻿ При разборе завалов в Магнитогорске нашли тело восьмого погибшего, Mixnews.lv

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При разборе завалов после взрыва газа в Магнитогорске обнаружили тело восьмого погибшего, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС по Челябинской области.

"Да, подтверждаем информацию о том, что при разборе завалов найдено тело восьмого погибшего. Это взрослый", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о семи погибших. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Судьба еще 37 человек остается неизвестной.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 по московскому времени 31 декабря (около 3:00 по латвийскому времени - прим.Mixnews). После взрыва обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек, а всего в зоне обрушения проживали 120 человек.

Спасатели предупреждают об угрозе возможного обрушения части здания. По этой причине разбор завалов и поисковую операцию на месте ЧП приостановили почти на сутки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Второе января объявлено в Челябинской области днем траура.