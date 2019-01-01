﻿ В Москве в Парке Горького обрушился мост, Mixnews.lv

В Москве в Парке Горького обрушился мост (2)
В мире | 1 января 2019 года, 12:27
В московском Парке Горького обрушился пешеходный переход через каток. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, пострадали 13 человек, тяжелых травм нет.
К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники медицинских служб. Всем пострадавшим оказали помощь.
На опубликованных в соцсетях видео заметно, что перед обрушением на мосту находилось множество людей.
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p lang="ru" dir="ltr">В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост
Источник: РИА Новости
Es taču jau agrāk teicu, ka Dievs soda krieviju par tās grēkiem! Dieva dzirnas maļ lēni bet labi!
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Brùk Krievija Putina valdìsanas laikà un arì draugu tai nav, kas palìdzès.
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