﻿ В Москве в Парке Горького обрушился мост, Mixnews.lv

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В московском Парке Горького обрушился пешеходный переход через каток. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, пострадали 13 человек, тяжелых травм нет.

К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники медицинских служб. Всем пострадавшим оказали помощь.

На опубликованных в соцсетях видео заметно, что перед обрушением на мосту находилось множество людей.

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p lang="ru" dir="ltr">В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост