﻿ В Москве в Парке Горького обрушился мост, Mixnews.lv

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В Москве в Парке Горького обрушился мост (2)

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В мире | 1 января 2019 года, 12:27

В московском Парке Горького обрушился пешеходный переход через каток. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, пострадали 13 человек, тяжелых травм нет.

К месту ЧП оперативно прибыли сотрудники медицинских служб. Всем пострадавшим оказали помощь.

На опубликованных в соцсетях видео заметно, что перед обрушением на мосту находилось множество людей.

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p lang="ru" dir="ltr">В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Latviešu Patriotsменьше минуты назад
Es taču jau agrāk teicu, ka Dievs soda krieviju par tās grēkiem! Dieva dzirnas maļ lēni bet labi!
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Patriot13 минуты назад
Brùk Krievija Putina valdìsanas laikà un arì draugu tai nav, kas palìdzès.
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