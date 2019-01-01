﻿ В Манчестере неизвестный напал с ножом на людей в метро, Mixnews.lv

В Манчестере неизвестный напал с ножом на людей в метро
В мире | 1 января 2019 года, 13:44
В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на станции Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что подозреваемый в данный момент задержан, станция приостановила работу.
По данным полиции, в результате инцидента пострадали три человека. Их состояние в данный момент не уточняется.
Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru