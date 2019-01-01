﻿ В Манчестере неизвестный напал с ножом на людей в метро, Mixnews.lv

В Манчестере неизвестный напал с ножом на людей в метро

фото

В мире | 1 января 2019 года, 13:44

В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на станции Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что подозреваемый в данный момент задержан, станция приостановила работу.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали три человека. Их состояние в данный момент не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента.

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
Комментарии