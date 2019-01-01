﻿ Шоумен Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины, Mixnews.lv

Шоумен Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины (5)
Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины.
По словам Зеленского, в данный момент у каждого украинца есть три пути: жить, не обращая внимания на обстоятельства, уехать в другую страну в поисках лучшей жизни или поступить как он.
"Попробовать самому что-то изменить в стране. И я для себя выбрал именно его [этот путь]", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что не хочет давать населению страны "пустые" обещания и поэтому пообещал пойти в президенты страны, что, по его словам, сразу же и сделал.
31 декабря на Украине стартовала президентская предвыборная кампания, начались выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.
Действующий президент Петр Порошенко официально не объявлял о желании баллотироваться на второй срок. По мнению экспертов, уровень недовольства им продолжает расти, возможность выхода Порошенко во второй тур многие ставят под сомнение.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Фото: facebook.com/Владимир Зеленский
Источники: gazeta.ru, РИА Новости