﻿ В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

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Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

По словам главы региона, спасатели услышали плач младенца.

"Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", — написал Борис Дубровский в своем телеграм-канале.

Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое, но дают положительный прогноз, передает ТАСС.

"Сейчас им занимаются, проводят рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. [Ребенок] в сознании. Прогноз положительный", — рассказали в больнице.

По предварительным оценкам, у мальчика серьезные обморожения, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Мать ребенка смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

МЧС опубликовало видео спасения 11-месячного мальчика. На кадрах видно, что пробраться к младенцу можно было, только убрав многочисленные обломки. Но спасателям все же удалось достать ребенка.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что мальчика нашли по его плачу.

Позже стало известно, что мальчика эвакуируют в Москву. Из столицы в Магнитогорск вылетели детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги.

Мать ребенка уже приехала в больницу и узнала своего сына.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 по московскому времени 31 декабря (около 3:00 по латвийскому времени - прим.Mixnews). После взрыва обрушился один из подъездов, разрушено 26 квартир, где жили 46 человек.

По последним данным, погибли восемь человек. Пятерых, в том числе 13-летнего мальчика, удалось спасти из-под завалов. Сейчас все они находятся в больницах, один — в тяжелом состоянии. Судьба еще 35 человек пока неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что поисковые работы на месте происшествия приостановлены на сутки из-за угрозы обрушения здания.

Источники: РИА Новости, ИТАР-ТАСС