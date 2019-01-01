﻿ В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка, Mixnews.lv

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Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

По словам главы региона, спасатели услышали плач младенца.

"Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", — написал Борис Дубровский в своем телеграм-канале.

Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое, но дают положительный прогноз, передает ТАСС.

"Сейчас им занимаются, проводят рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. [Ребенок] в сознании. Прогноз положительный", — рассказали в больнице.

По предварительным оценкам, младенец получил закрытую черепно-мозговую травму и отморозил правую голень и стопу (обморожение наиболее тяжелых степеней — третьей и четвертой).

Мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 по московскому времени 31 декабря (около 3:00 по латвийскому времени - прим.Mixnews). После взрыва обрушился один из подъездов, разрушено 26 квартир, где жили 46 человек.

По последним данным, погибли восемь человек. Пятерых, в том числе 13-летнего мальчика, удалось спасти из-под завалов. Сейчас все они находятся в больницах, один — в тяжелом состоянии. Судьба еще 35 человек пока неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что поисковые работы на месте происшествия приостановлены на сутки из-за угрозы обрушения здания.

Источники: РИА Новости, ИТАР-ТАСС

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