﻿ В Германии на Новый год автомобиль въехал в толпу людей, Mixnews.lv

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На западе Германии, в городе Ботроп в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, автомобиль наехал на пешеходов. В полиции предполагают, что водитель устроил наезд из-за враждебного отношения к иностранцам, сообщило агентство DPA.

Инцидент произошел в центре города вскоре после встречи Нового года. 50-летний водитель врезался в граждан Сирии и Афганистана, а затем попытался совершить наезд на автобусную остановку. При этом пострадали четыре человека.

Нарушителя задержали. В полиции и прокуратуре города заявили, что исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке", которую тот совершил, возможно, из-за ксенофобских убеждений. Кроме того, есть сведения о психическом заболевании задержанного.

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