﻿ Военные США извинились за "новогоднюю" шутку о бомбардировке, Mixnews.lv

Военные США извинились за "новогоднюю" шутку о бомбардировке (4)

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В мире | 1 января 2019 года, 17:27

Стратегическое командование США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить что-то намного "большее", чем новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Об этом сообщает Reuters.

В твите, где была опубликована шутка, представители стратегического командования заявили, что готовы сбросить нечто более "крупное", чем рождественский шар, который традиционно "роняют" в Нью-Йорке. Также в твит была вставлена видеозапись со стратегическими бомбардировщиками В-2.

"Наш предыдущий новогодний твит был примером плохого вкуса и не говорил о наших ценностях. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности США и наших союзников", — говорится в публикации с извинениями.

Фото: Таисия Воронцова

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Глупые кролики ведутся1 час назад
Нам продемонстрирован шеврон не государственного флага США. Эти бандитские формирования используют зеркальное изображение флага США в золотой окантовке.
1
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Latviešu Patriots1 час назад
ASV militāristiem nav slikta humora izjūta! Man tas patīk!
8
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Latviešu Patriots3 минуты назад
Krievijas militāro urlu joki civilizētam cilvēkam nav pieņemami!
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