﻿ Военные США извинились за "новогоднюю" шутку о бомбардировке, Mixnews.lv

Военные США извинились за "новогоднюю" шутку о бомбардировке (4)
В мире | 1 января 2019 года, 17:27
Стратегическое командование США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить что-то намного "большее", чем новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Об этом сообщает Reuters.
В твите, где была опубликована шутка, представители стратегического командования заявили, что готовы сбросить нечто более "крупное", чем рождественский шар, который традиционно "роняют" в Нью-Йорке. Также в твит была вставлена видеозапись со стратегическими бомбардировщиками В-2.
"Наш предыдущий новогодний твит был примером плохого вкуса и не говорил о наших ценностях. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности США и наших союзников", — говорится в публикации с извинениями.
Фото: Таисия Воронцова
Источник: Газета.ru
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