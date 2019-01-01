﻿ В Магнитогорске из-под завалов достали тело девятого погибшего, Mixnews.lv

В мире |

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили РИА Новости представитель пресс-центра ГУМЧС России по региону.

"Да, подтверждаем, что тело девятого погибшего извлекли… это предположительно женщина", - сказал он.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 по московскому времени 31 декабря (около 3:00 по латвийскому времени - прим.Mixnews). В зоне обрушения проживали 120 человек.

В больницах находятся пятеро пострадавших, среди них двое детей - 13-летний подросток и 11-месячный ребенок. Состояние младенца оценивается как тяжелое, его эвакуируют в Москву.

Судьба более чем 30 жильцов до сих пор остается неизвестной.