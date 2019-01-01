﻿ Мэй: в этом году Британия откроет новую главу в своей истории, Mixnews.lv

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В связи с предстоящим выходом из Евросоюза Великобритания откроет в 2019 году новую главу в своей истории. Об этом заявила в понедельник в праздничной предновогодней речи премьер-министр Британии Тереза Мэй, текст выступления которой распространила ее канцелярия.

"Новый год - это время, чтобы заглянуть вперед, и в 2019 году Соединенное Королевство откроет новую главу", - сказала Мэй.

В своем выступлении премьер не преминула защитить резко критикуемую ее оппонентами сделку по условиям Brexit, которую она и ее доверенные лица согласовали с властями ЕС и которая будет в ближайшее время вынесена на рассмотрение Палаты общин. Мэй также отметила, что этот документ отражает чаяния британцев, обозначенные на общенациональном референдуме 2016 года о дальнейшем членстве страны в ЕС.

"Соглашение по Brexit, о котором я договорилась, реализует волю британского народа, выраженную при голосовании, и в течение ближайших нескольких недель парламентариям предстоит принять важное решение. Если парламент поддержит сделку, то Великобритания сможет преодолеть кризис", - заявила глава кабинета министров.

Мэй пообещала, что поддержка парламентом сделки по Brexit позволит сконцентрировать энергию правительства на укреплении национальной экономики и на открытии новых рынков для британских компаний.

Премьер добавила, что это позволит создать новые рабочие места и новые возможности для бизнеса, активизировать возведение нового жилья с целью как можно ближе подойти к реализации цели обеспечения каждой семьи собственным домом или квартирой, со временем достичь рекордных инвестиций в сферу здравоохранения и трансформировать в сторону большей доступности систему технического образования.

"Мы введем в действие новую иммиграционную систему, основанную на навыках, чтобы заменить ею свободу передвижения [рабочей силы внутри ЕС]", - также пообещала британский премьер, напомнив тем самым о главной цели сторонников Brexit - защите национального рынка труда от неконтролируемого наплыва рабочей силы из стран ЕС.

При этом Мэй признала, что "референдум 2016 года обострил разногласия" в британском обществе, вызванные совершенно разным видением дальнейших отношений страны с континентальной Европой.

"2019 год может стать тем периодом, в течение которого мы оставим в стороне наши разногласия и вместе продвинемся вперед к новым крепким взаимоотношениям с нашими европейскими соседями и с внешним миром в качестве страны, ориентированной на глобальные торговые отношения", - отметила она.

Напомним, Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в конце марта 2019 года.