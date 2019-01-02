﻿ Твиты Трампа: президент более 100 раз писал про "охоту на ведьм", Mixnews.lv

Твиты Трампа: президент более 100 раз писал про "охоту на ведьм" (1)
В мире | 2 января 2019 года, 07:44
Президент США Дональд Трамп за 2018 год оставил почти три тысячи записей в соцсети Twitter, сообщает The Hill.
По данным издания, американский президент сделал 2860 постов, включая ретвиты. Отмечается, что он 139 раз написал фразу "охота на ведьм" — так Трамп называет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы в США, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером.
Кроме того, 193 раза Дональд Трамп упомянул "фейковые новости".
Источник: Газета.ru
недалёк от истины.
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