﻿ Твиты Трампа: президент более 100 раз писал про "охоту на ведьм", Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп за 2018 год оставил почти три тысячи записей в соцсети Twitter, сообщает The Hill.

По данным издания, американский президент сделал 2860 постов, включая ретвиты. Отмечается, что он 139 раз написал фразу "охота на ведьм" — так Трамп называет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы в США, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером.

Кроме того, 193 раза Дональд Трамп упомянул "фейковые новости".