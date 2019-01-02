﻿ Украинский телеканал объяснил перенос обращения Порошенко за полночь, Mixnews.lv

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Гендиректор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко прокомментировал ситуацию с переносом новогоднего поздравления украинского лидера Петра Порошенко. Впервые в истории речь президента была передвинута ради предвыборного заявления комика Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства.

"Вот такой поворот в Новый год. Сказать, что вы этого не ждали? Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым годом прямо? Возможно. Тут важно другое. Давно уж назрело время — другим — новым. И мы проснёмся в Новом году — с новыми возможностями и перспективами, — сказал он.

Позднее в комментариях под своим постом Ткаченко заявил, что телеканал является коммерческой компанией, а показ новогоднего обращения главы государства под бой курантов является "советской традицией".

"Курантов уже давно нет, а вы всё скучаете. Впрочем, мы заявление президента показали", — продолжил он.

Уже в другом сообщении гендиректор "1+1" обвинил украинского лидера Петра Порошенко в давлении на канал и атаке на него "своры ботов".

"Вы что, испугались, Пётр Алексеевич, что на горизонте появился кто более умный, чем вы? Вы обозлились, что на его мнение не влияют ни деньги, ни олигархи, ни канал, а только мнение людей?" — продолжил медиаменеджер.

Известный украинский комик не один раз заявлял о планах принять участие в выборах главы Украины. Его слова ранее звучали в несерьёзной и шутливой форме.

Источник: L!FE

Фото: commons.wikimedia.org