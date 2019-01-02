﻿ Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек, Mixnews.lv

Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек (3)

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В мире | 2 января 2019 года, 08:33

По состоянию на утро 2 января в Магнитогорске извлекли уже 11 тел погибших при обрушении жилого дома, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области. Один из погибших – ребенок.

В ведомстве уточнили, что неизвестной по-прежнему остается судьба около трех десятков человек.

Спасены на данный момент шесть человек, в том числе и двое детей,

Накануне в развалинах подъезда удалось обнаружить 11-месячного младенца, который остался жив. Ребенка в стабильно тяжелом состоянии отвезли на самолете в Москву, где положили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Утром 1 января спасатели на время приостановили разбор обломков из-за опасности повторного обрушения. Однако вскоре специалистам удалось демонтировать опасно нависавшие плиты над местом, где проводились работы. После этого операция продолжилась.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

В СК подчеркнули, что следов взрывчатки на развалинах здания не обнаружено.

Источник: РБК

Комментарии 3
Патриот 52 минуты назад
Ну ты конченный урод! Вот за что вас уродов латышей можно уважать?! Свиньи латгальские?
1
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Н-да58 минут назад
Как должно повезти, чтобы в такой куче бетона остаться живым.
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Latviešu Patriots1 час назад
Ļoti labi, man patīk tādas ziņas
Galvenais, ka tie nav latvieši.
2
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