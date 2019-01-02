﻿ Мэра города в Мексике убили сразу после инаугурации, Mixnews.lv

Мэра города в Мексике убили сразу после инаугурации
В мире | 2 января 2019 года, 10:11
Мэр мексиканского города Тлахьяко Алехандро Апарисио Сантьяго был убит сразу после вступления в должность. Информацию о смерти политика подтвердил губернатор провинции Оахака Алехандро Мюрат, сообщает New York Times.
Сообщается, что избранный мэром Сантьяго принял присягу, после чего отправился на встречу в здание городского правительства. По дороге туда он был убит. При покушении четыре человека были ранены.
Власти штата Оахака сообщили о задержании подозреваемого в убийстве и пообещали расследовать это преступление.
Источник: РБК
Фото: pixabay.com