﻿ Netflix удалил эпизод сериала из-за претензий Саудовской Аравии, Mixnews.lv

В мире |

Компания Netflix удалила один из эпизодов сериала "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем". Речь идет о серии, в которой герой фильма критикует наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана из-за убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи в прошлом году.

Вдобавок главный герой критиковал арест в Саудовской Аравии гражданских активистов, большое число казненных, а также участие саудовских войск в войне на территории Йемена, сообщает Huffington Post.

Серия вызвала недовольство властей Саудовской Аравии, которые заявили, что данный эпизод нарушает законы этой страны. Речь идет о статье уголовного кодекса, наказанием за нарушение которой является пятилетний тюремный срок и значительный денежный штраф.

В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии. В компании заявили, что считают нормой свободу самовыражения, однако вынуждены были отступить из-за угрозы иска.

В результате сериал до сих пор доступен в США, но недоступен в Саудовской Аравии.

Источник: РБК

Фото из Flickr/vandys