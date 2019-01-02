﻿ Две женщины впервые за несколько веков смогли зайти в храм в Индии, Mixnews.lv

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Две женщины в Индии впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана в Сабаримале, передает местный телеканал NDTV.

Как отмечается, индийские женщины имеют право посещать все храмы кроме храма Айяппана. В сентябре прошлого года Верховный суд Индии признал запрет на посещение храма женщинами нарушением конституционных прав.

Под данным телеканала, две женщины в возрасте около 40 лет вошли в храм рано утром 2 января в сопровождении полиции. После их ухода храм закрылся для ритуального «очищения».

Подчеркивается , что до этого случая ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм.

Источник: Газета.ru

Фото: ru.wikipedia.org