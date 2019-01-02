﻿ Продолжает расти число погибших при обрушении дома в Магнитогорске, Mixnews.lv

Продолжает расти число погибших при обрушении дома в Магнитогорске (5)
В мире | 2 января 2019 года, 10:52
Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске тело 16 погибшего. Судьба еще 25 человек пока по-прежнему неизвестна, пишет BBC.
В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.
За время поисковой операции удалось спасти пять человек, в числе которых 11-месячного ребенка. Известно о шести госпитализированных.
Утром 1 января спасатели демонтировали уцелевшую стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу.
2 января в Челябинской области начался траур по погибшим в Магнитогорске.
При чем тут служба Бога Латвии на костях погибших ?
Мне так кажется Latviešu Patriots, что в Вас вообще нет ничего человеческого !
Одна злоба и ненависть и это уже сходни нацизму - подумайте об этом, чтобы не провести остаток своей никчемной жизни в застенках латвийской тюрьмы.