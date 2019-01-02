﻿ Продолжает расти число погибших при обрушении дома в Магнитогорске, Mixnews.lv

Продолжает расти число погибших при обрушении дома в Магнитогорске (5)

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В мире | 2 января 2019 года, 10:52

Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске тело 16 погибшего. Судьба еще 25 человек пока по-прежнему неизвестна, пишет BBC.

В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.

За время поисковой операции удалось спасти пять человек, в числе которых 11-месячного ребенка. Известно о шести госпитализированных.

Утром 1 января спасатели демонтировали уцелевшую стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу.

2 января в Челябинской области начался траур по погибшим в Магнитогорске.

Комментарии 5
=2 часа назад
Это раньше “западные партнёры” думали, что жизнь русских людей ничего не стоит. Но времена меняются, и когда в этом году некий представитель Госдепа США заявил, что “Россию ждут боль и последствия”, он уже побоялся назвать своё имя, потому что если не точно знает, то серьёзно подозревает, что подобные заявления не останутся безнаказанными.
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Сергей1 час назад
Соболезную семьям и родственникам , очень жаль что в Латвии столько дерьма , они всех собирают и выблядков хохляцких и либерастов дерьмократов которые обкрадывают родину потом когда жопа печёт , они просто сваливают в недостраны у которых нет законов
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Макс1 час назад
Изыди Сатана !
При чем тут служба Бога Латвии на костях погибших ?
Мне так кажется Latviešu Patriots, что в Вас вообще нет ничего человеческого !
Одна злоба и ненависть и это уже сходни нацизму - подумайте об этом, чтобы не провести остаток своей никчемной жизни в застенках латвийской тюрьмы.
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