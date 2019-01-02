﻿ Продолжает расти число погибших при обрушении дома в Магнитогорске, Mixnews.lv

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Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске тело 16 погибшего. Судьба еще 25 человек пока по-прежнему неизвестна, пишет BBC.

В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.

За время поисковой операции удалось спасти пять человек, в числе которых 11-месячного ребенка. Известно о шести госпитализированных.

Утром 1 января спасатели демонтировали уцелевшую стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу.

2 января в Челябинской области начался траур по погибшим в Магнитогорске.