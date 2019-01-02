﻿ В Disney сэкономили на Джонни Деппе 90 млн долларов, Mixnews.lv

В Disney сэкономили на Джонни Деппе 90 млн долларов
В мире | 2 января 2019 года, 14:39
Компания Disney сэкономила около 90 млн долларов, не пригласив актера Джонни Деппа сниматься в новой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает Forbes.
Издание задается вопросом, кто заменит на экране капитана Джека Воробья, и приходит к выводу, что, по-видимому, этого никто не сделает, или в этой функции еще никого не рассматривали, так как сценарий был написан недавно и появились только первые трейлеры.
Вместе с тем Forbes подчеркивает, что увольнение Деппа из «Пиратов Карибского моря» — это убийство гусыни, несущей золотые яйца.
Источник: Газета.ru
Фото: Pixabay