﻿ В Disney сэкономили на Джонни Деппе 90 млн долларов, Mixnews.lv

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Компания Disney сэкономила около 90 млн долларов, не пригласив актера Джонни Деппа сниматься в новой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает Forbes.

Издание задается вопросом, кто заменит на экране капитана Джека Воробья, и приходит к выводу, что, по-видимому, этого никто не сделает, или в этой функции еще никого не рассматривали, так как сценарий был написан недавно и появились только первые трейлеры.

Вместе с тем Forbes подчеркивает, что увольнение Деппа из «Пиратов Карибского моря» — это убийство гусыни, несущей золотые яйца.

Источник: Газета.ru

Фото: Pixabay