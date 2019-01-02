﻿ Новогоднее обращение Путина сочли дерзким в Британии, Mixnews.lv

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Новогоднее обращение Путина сочли дерзким в Британии (12)

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В мире | 2 января 2019 года, 13:41

Британские СМИ сочли «дерзостью» некоторые высказывания российского президента Владимира Путина в его новогоднем обращении к жителям страны.

Глава РФ с экранов телевизоров попросил россиян о единстве, так как помощников у неё «никогда не было и не будет».

«Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — говорится в материале Daily Star.

В качестве «противовеса» газета преподнесла новогоднее обращение президента США Дональда Трампа. Он кратко пообещал своим гражданам «великолепный предстоящий год» и пошутил, что не винит американцев в том, что те «празднуют, пока он работает в Белом доме».

Источник: NEWS.ru

Фото: kremlin.ru

Комментарии 12
Своих лидеров слушать надо1 час назад
Поздравление было не им так что пусть дальше придумывают!
4
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Svetlana Semjnova59 минут назад
Ну да, ну да! Демократия и свобода слова аж прёт через край: - как дурные дрожжи. Но прёт только в одном направлении - ну что за бред: - британский таблоид счёл.... Все пали ниц перед британским таблоидом и воспели осанну! Блин, ну что за идиотизм... Вы ещё британских учёных забыли помянуть в анонимном формате.

3
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Юрис59 минут назад
Вот какое дело этому британскому говноеду до обращения российского президента к россиянам?
Он что, российский гражданин?
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