﻿ Новогоднее обращение Путина сочли дерзким в Британии, Mixnews.lv

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Британские СМИ сочли «дерзостью» некоторые высказывания российского президента Владимира Путина в его новогоднем обращении к жителям страны.

Глава РФ с экранов телевизоров попросил россиян о единстве, так как помощников у неё «никогда не было и не будет».

«Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — говорится в материале Daily Star.

В качестве «противовеса» газета преподнесла новогоднее обращение президента США Дональда Трампа. Он кратко пообещал своим гражданам «великолепный предстоящий год» и пошутил, что не винит американцев в том, что те «празднуют, пока он работает в Белом доме».

Источник: NEWS.ru

Фото: kremlin.ru