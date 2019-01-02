﻿ В Донецке неизвестные подорвали 1 января железнодорожный мост, Mixnews.lv

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Неизвестные подорвали 1 января железобетонную опору железнодорожного моста в Донецке через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.

Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), это произошло в Пролетарском районе Донецка, на 27-м километре перегона Чумаково-Ларино.

По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет.

"С 15:02 01.01.2019 движение железнодорожного транспорта по данному перегону было остановлено. С 16:33 01.01.2019 движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено", - отметили в министерстве.

На данный момент аварийные работы уже завершены.

Источник: NEWSru.com

Фото: pixabay.com