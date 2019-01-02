﻿ В Донецке неизвестные подорвали 1 января железнодорожный мост, Mixnews.lv

В Донецке неизвестные подорвали 1 января железнодорожный мост (4)

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В мире | 2 января 2019 года, 11:52

Неизвестные подорвали 1 января железобетонную опору железнодорожного моста в Донецке через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.

Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), это произошло в Пролетарском районе Донецка, на 27-м километре перегона Чумаково-Ларино.

По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет.

"С 15:02 01.01.2019 движение железнодорожного транспорта по данному перегону было остановлено. С 16:33 01.01.2019 движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено", - отметили в министерстве.

На данный момент аварийные работы уже завершены.

Источник: NEWSru.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Well2 часа назад
Ну вот и провокации, о которых так долго говорили. Парашкину обязательно нужна война. Без нее ему и возглавляемым им нацистам - никак.
5
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<,,1 час назад
Шароварник очнулся. День рождения бандеры отпраздновал, салом с чесноком закусил и - на русскую ветку. И не сдох же, и не отравился. Но всё еще впереди.
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Ы1 час назад
Тебя бы ликвидировать...Да и твоего дружка патриотса..
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