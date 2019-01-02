﻿ В Донецке неизвестные подорвали 1 января железнодорожный мост, Mixnews.lv

В Донецке неизвестные подорвали 1 января железнодорожный мост (4)
Неизвестные подорвали 1 января железобетонную опору железнодорожного моста в Донецке через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.
Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), это произошло в Пролетарском районе Донецка, на 27-м километре перегона Чумаково-Ларино.
По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет.
"С 15:02 01.01.2019 движение железнодорожного транспорта по данному перегону было остановлено. С 16:33 01.01.2019 движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено", - отметили в министерстве.
На данный момент аварийные работы уже завершены.
В оккупированном #Донецке подорвали железнодорожный мост – "МЧС ДНР"https://t.co/4SCbunGGUr— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 2 января 2019 г.
Источник: NEWSru.com
Фото: pixabay.com