﻿ Сильнейший шторм оставил без света сотни тысяч домов в Северной Европе, Mixnews.lv

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Сильная буря обрушилась на страны Северной Европы в среду, 2 января. По данным The Local Sweden, шторм под названием Альфрида стал причиной отключения электроэнергии в более 100 тыс. домов в Швеции. Кроме того, из-за поваленных деревьев возникли проблемы с транспортом. Больше всего пострадали районы Свеаланд и Гёталанд. Информации о пострадавших нет.

В Финляндии без света остались около 94 тыс. домохозяйств, передает Bloomberg. Скорость ветра на Балтийском море у берегов страны достигает 32,5 м/с с порывами в 41,6 м/с. Отмечается, что это рекордный показатель в истории Финляндии. Буря также привела к нарушениям в работе железнодорожного транспорта и паромов.

В Эстонии свыше 6,7 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения, сообщает «Спутник Эстония». Сильнее всего стихия бушует в Харьюском уезде, на острове Сааремаа и на острове Хийумаа. Ветер стал причиной временной остановки паромного сообщения между материком, Хийумаа и еще несколькими небольшими островами.

Источник: Известия

Фото: weather.com