﻿ В Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии, Mixnews.lv

Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на данные железнодорожной компании DSB.

Авария произошла на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Как сообщила полиция Фюна в Twitter, причиной ЧП стало резкое торможение состава.

