﻿ В Германии началась забастовка инкассаторов, Mixnews.lv

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Инкассаторы в Германии начали забастовку с требование повысить зарплату. Это может привести к нехватке наличных денег в стране. Об этом 2 января написала газета Tagesspiegel со ссылкой на профсоюз Verdi, который инициировал акцию.

В Verdi заявили, что к забастовке призвали присоединиться 12 тысяч человек. Они требуют повысить зарплату на 250 евро. Они также хотят, чтобы в ближайшие два года власти уровняли оплату труда инкассаторов западной и восточной Германии.

Сейчас, по словам представителей профсоюза, они получают от 1800 евро до 2400 евро и от 2200 евро до 2900 евро соответственно.

По словам представителей Verdi, забастовка может привести к проблемам с наличностью, поскольку в праздничные дни люди часто пользуются наличными деньгами.

В банкоматы, которые опустели после рождественских и новогодних праздников, могут не поступить новые средства, а некоторые магазины на рынки могут столкнуться со сбоями при изъятии дневной выручки.

Представитель Федеральной ассоциации немецких банковских работодателей, в свою очередь, заявил, что в банкоматах достаточно наличных денег, поэтому проблем с этим быть не должно.

Источник: RTVI

Фото: pixabay.com