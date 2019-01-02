﻿ WhatsApp не будет работать на ряде телефонов, Mixnews.lv

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Мессенджер WhatsApp скоро не будет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

По имеющимся данным, пользователи Nokia S40 с 1 января больше не могут создавать новые аккаунты, однако продолжать пользоваться мессенджером при наличии учетной записи пока можно. С 1 февраля эти изменения коснутся также пользователей Android 2.3.7 и iOS 7, а также их более ранних версий.

При этом отмечается, что компания более не работает над продуктами для этих операционных систем, поэтому в любой момент какие-либо функции могут перестать работать.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com