﻿ Число погибших в Магнитогорске превысило 35 человек, Mixnews.lv

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В ночь на 3 января число жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось и достигло 37 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 33 погибших, в числе которых шестеро детей.

С того момента спасателям удалось извлечь из-под завалов тела двух женщин и одного мужчины, уточнили в пресс-службе ведомства. "Пол последнего извлеченного из-под завалов не определен", — сказал представитель ведомства.

На данный момент остается неизвестной судьба четырех человек.

Один из подъездов десятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, обрушился утром 31 декабря. Жителей соседних подъездов эвакуировали, на место происшествия прибыли спасательные службы, местные власти, а также президент России Владимир Путин.

Следственный комитет (СКР) открыл уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Приоритетной версией произошедшего остается взрыв бытового газа. Следов взрывчатки на месте обрушения обнаружить не удалось.

Источник: РБК