﻿ Парки США заполнили фекалиями и мусором из-за паузы в работе правительства, Mixnews.lv

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Национальные парки США наполнились мусором и человеческими отходами из-за "шатдауна" правительства. Персонал отправили в неоплачиваемый отпуск, поэтому за чистотой и порядком следить пока некому. Об этом сообщило Washington Post со ссылкой на Associated Press.

Жительница долины Йосемити Дакота Снайдер рассказала AP, что парк перегружен. По словам девушки, сейчас там больше мусора и человеческих отходов, чем "она когда-либо видела за четыре года жизни в Долине".

Снайдер пояснила, что общественные туалеты в парке переполнены, повсюду валяется мусор, а посетители нарушают всевозможные правила.

По данным Washington Post, то же самое происходит и в других национальных парках. Например, в парке Джошуа-Три неизвестные развесили рождественские гирлянды на столетние деревья.

В некоторых случаях оставшийся персонал закрывает для посещения самые загрязнённые районы, но тогда посетители просто начинают мусорить в другом месте. Власти уже закрыли из-за мусора некоторые зоны в парках Сьерра-Невада и Секвойя.

Из-за отсутствия сотрудников парков, убирать мусор начали предприятия, работающие в парках. Управляющий магазина Coyote Corner в Джошуа-Три Итан Фелтджес рассказал, что он и владельцы других магазинов начали вывозить мусор из парка своими силами. Для удобства посетителей мужчина даже установил у себя в магазине портативный туалет и начал рассказывать о парке вместо рейнджеров.

В свои руки уборку взяли также в национальном парке Йеллоустоун. Там предприятия, устраивающие туры по парку, заодно организуют уборку мусора и отходов вместо правительства.

Причиной ситуации стал очередной "шатдаун" правительства США. Из-за споров о бюджете Конгресс уже вторую неделю не может утвердить расходы страны и госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск, а правительство частично прекращает работу. В 2018-2019 годах причиной "шатдауна" стали затраты на стену с Мексикой.

В отличие от предыдущих приостановок работы, в этот раз правительство оставило парки открытыми для посещения, но в то же время сократило рейнджеров и других сотрудников. По мнению экспертов, это спровоцировало нарушение правил и увеличение количества мусора и отходов.

Источник: Tjournal