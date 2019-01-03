﻿ Семьям погибших в Магнитогорске пообещали жилье и компенсации, Mixnews.lv

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Власти Челябинской области назвали размеры выплат семьям погибших и пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую власти окажут пострадавшим в Магнитогорске, сообщает пресс-служба главы региона. Так, члены семей погибших при обрушении подъезда получат 1 миллион рублей (12 619 евро).

В случае, если человек получил травмы тяжелой или среднетяжелой степени тяжести, то он получит 400 тыс. руб. (5 000 евро), а при легком вреде здоровью — 200 тыс.

Предусмотрены также компенсации и в связи с утратой имущества. Челябинский губернатор пообещал, что все потерявшие жилье будут им обеспечены.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. В результате происшествия погибли более 35 человек.

По предварительным данным следствия, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. В Следственном комитете накануне подчеркнули, что следов взрывчатки на месте поисково-спасательных работ обнаружено не было.

Источник: РБК