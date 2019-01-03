﻿ Украина снова отправит суда через Керченский пролив, Mixnews.lv

Украина снова отправит суда через Керченский пролив (7)
В мире | 3 января 2019 года, 13:36
Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова.
По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.
«Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.
Ранее сообщалось, что Украина готовит жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Источник: Газета.ru
Фото: news.bigmir.net
Пусть отправляйте, результат известен, снова будут в недоумении.
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Пусть вода им будет пухом.
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Если с соблюдением всех правил - пусть плывут. А если снова выебнутся - на корм местным селёдкам.
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