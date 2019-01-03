﻿ Вассерман рассказал, почему снялся в клипе Бузовой, Mixnews.lv

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Участник интеллектуальных российских телешоу Анатолий Вассерман рассказал, почему он решил сняться в клипе российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

По его словам, он хотел пошутить и весело провести время.

«У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею — но хочется», — сказал Вассерман.

Он добавил, что сценаристы несколько гиперболизировали особенности его поведения.

Источник: Газета.ru

Фото: ru.wikipedia.org