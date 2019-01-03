﻿ Около Белого дома задержали мужчину за попытку подарить Трампу виски, Mixnews.lv

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Полиция задержала мужчину, который пытался пройти к Белому дому. Свое поведение он объяснил желанием сделать подарок американскому президенту.

Житель Канады Янни Джорджопулос зашел в зону безопасности Белого дома и был в итоге задержан. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина заявил, что хотел отнести Дональду Трампу две бутылки канадского виски Crown Royal, сообщает NBC.

Помимо этого, Джорджопулос объяснил полицейским, что рассчитывал получить помощь от Трампа. По его словам, президент США мог бы посодействовать ему в поиске спутницы жизни.

Уже в суде выяснилось, что Джорджопулос последнее время проживал в Вашингтоне и привлекался за попытку запугать двоюродного брата. При этом он заявил, что не может вернуться в Канаду, но не объяснил почему.

В 2012 году Трамп в интервью СNBC заявил, что никогда в жизни не употреблял алкогольные напитки, предпочитая им диетическую газировку. Президент тогда рассказал, что очень этим гордится.

Источник: РБК

Фото: flickr.com/gageskidmore