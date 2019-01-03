﻿ Киев намерен снова отправить суда через Керченский пролив, Mixnews.lv

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Киев намерен снова отправить суда через Керченский пролив (8)

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В мире | 3 января 2019 года, 16:53

Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова.

По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.

«Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Украина готовит жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
Разбитый лоб1 час назад
Дураки и в церковь ходят не чтоб молиться а чтоб лоб разбить.
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Buca Лаптия1 час назад
бандеровским карателям понравилось регулярно получать по сусалам;)))
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Патриот 1 час назад
На что дебилы рассчитывают?! Потопить надо пару военных кораблей и дорогу бы забыли!
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