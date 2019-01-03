﻿ Киев намерен снова отправить суда через Керченский пролив, Mixnews.lv

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Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Украины Юрия Бирюкова.

По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий.

«Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Украина готовит жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам.