﻿ Кандидат в президенты Украины Зеленский рассказал о тысячах сторонников, Mixnews.lv

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Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве сторонников. Об этом сообщает RT.

По его словам, к нему присоединились уже более двухсот тысяч человек.

«На данный момент нас 228 609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил людей, которые хотят присоединиться к его избирательной кампании.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, когда обнародует предвыборную программу.