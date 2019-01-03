﻿ Кандидат в президенты Украины Зеленский рассказал о тысячах сторонников, Mixnews.lv

Кандидат в президенты Украины Зеленский рассказал о тысячах сторонников (5)

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В мире | 3 января 2019 года, 17:17

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве сторонников. Об этом сообщает RT.

По его словам, к нему присоединились уже более двухсот тысяч человек.

«На данный момент нас 228 609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил людей, которые хотят присоединиться к его избирательной кампании.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, когда обнародует предвыборную программу.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
ха-ха-ха1 час назад
Зеленский управляемый клоун Коломойского, для украинского цирка подойдет! ...но пройдет если только госдеп даст добро на смену шоколадного короля на скомороха ;))))
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yes1 час назад
ржу не могу вусраинцы циркачи
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Павло1 час назад
кофтуна на царствие!
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