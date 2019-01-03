﻿ Медики рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске малыша, Mixnews.lv

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Состояние спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске малыша Вани Фокина улучшилось за последнюю ночь. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.

"Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением", — рассказал Радецкий.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря, когда в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате чего обрушился целый подъезд.

Как ранее сообщалось, угроза обрушения конструкций здания сохраняется. В списке погибших числится 38 человек.

Ранее Mixnews публиковал кадры спасения Ивана Фокина. О том, как ребенка извлекали из-под завалов, рассказал спасатель, который вытащил его. В свою очередь, отец спасённого малыша рассказал, как помог сотрудникам МЧС найти сына.