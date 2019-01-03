﻿ Житель Магнитогорска помог спасателям, сняв с дрона разрушенный дом, Mixnews.lv

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Житель Магнитогорска Артем Ибрагимов помог спасателям, сняв с помощью личного квадрокоптера дом, в котором обрушился подъезд. Благодаря этому удалось выявить проседание крыши, которое грозило новым обрушением.

Узнав о трагедии, мужчина сразу приехал на место ЧП и сам предложил использовать его дрон для съемок. Ибрагимов провел со спасателями почти весь предновогодний день до 18.00, снимая зону обрушения. По его словам, беда сплотила Магнитогорск, и он не мог оставаться безучастным.

Спасатели извлекли из-под завалов тела 39 погибших. ЧП произошло рано утром 31 декабря. Из-за взрыва газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. В зоне обрушения проживали 120 человек.