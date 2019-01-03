﻿ Четверо суток на морозе: из-под завалов в Магнитогорске достали собаку, Mixnews.lv

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Спасатели сумели достать из полуразрушенной квартиры в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске собаку, которая провела четверо суток на морозе. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Отмечается, что у животного обморожены уши, однако ветеринары настроены оптимистично. Они уверяют, что с собакой всё будет хорошо.

Буквально вечером 2 января из-под завалов достали собаку. Известно, что хозяйка очень давно просила спасателей отыскать ее терьера, но этого нельзя было сделать по причинам безопасности. Наконец питомца извлекли. Пса повезли в ветклинику.

Ранее из-под завалов достали живую кошку, которую сейчас выхаживают ветеринары. Ее хозяева погибли. Также обнаружили попугайчика. Ему тоже пришлось найти новых хозяев.

Спасателю, который вытащил из-под завалов в Магнитогорске младенца, подарили чудом уцелевшую икону. Молодой герой Петр Гриценко участвовал в операциях по всему миру. Состояние спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске малыша Вани Фокина улучшилось за последнюю ночь. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.

"Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением", — рассказал Радецкий.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживало 120 человек. Из-под завалов сегодня извлекли тело 39-го погибшего.

Источник: Комсомольская правда