﻿ Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине, Mixnews.lv

Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине (3)
В мире | 4 января 2019 года, 07:06
Действующий президент Украины Петр Порошенко оказался во главе президентского антирейтинга в стране. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что данные опроса свидетельствуют о том, что в президентской борьбе есть явный лидер, а также четыре кандидата, которые будут бороться за возможность попасть во второй тур. При этом глава государства оказался на последнем месте пятерки претендентов на должность.
«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко - 13,4% из всех (18,6% из тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский - 10,8% (15%), Юрий Бойко - 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко - 8,1% (11,2%), Петр Порошенко - 7,7% (10,7%)», — говорится в сообщении.
Источник: Газета.ru
Ну значит, этот козёл начнет бомбить Донбасс.
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Ukrainu tauta pati izvèlèsies savas valsts prezidentu. Esmu pàrliecinàts, ka tas bùs liels savas tautas un valsts patriots. Ukraini lieliski apzinàs, kas ir vinu ienaidnieks un nekad vinam nepiedos savu cilvèku upurus un okupètàs teritorijas.
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на украине выбирают, а у вас? какое никакое но право есть в отличии от вас
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