﻿ В Магнитогорске завершена спасательная операция: найдено 39 погибших, Mixnews.lv

машина чувствовать не способна, а человек слегка ошибся с программой для бота на случай трагедий.
В Магнитогорске завершена спасательная операция: найдено 39 погибших (3)
В мире | 4 января 2019 года, 09:12
Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Эту информацию подтвердил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.
«Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны», — сказал он.
Накануне в МЧС заявили, что поисково-спасательная операция на месте обрушения части дома завершилась. Она продлилась четыре дня.
Утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. По версии следствия, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате 39 человек погибли. Еще пятеро находятся в больнице, их состояние стабильно.
Источник: Дождь
Фото: Sputnik
Ответить
zolitude tev ari patik?
Ответить
Man šādas ziņas patīk
3
Ответить