﻿ В Магнитогорске завершена спасательная операция: найдено 39 погибших, Mixnews.lv

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Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Эту информацию подтвердил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.

«Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны», — сказал он.

Накануне в МЧС заявили, что поисково-спасательная операция на месте обрушения части дома завершилась. Она продлилась четыре дня.

Утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. По версии следствия, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате 39 человек погибли. Еще пятеро находятся в больнице, их состояние стабильно.

Источник: Дождь

Фото: Sputnik