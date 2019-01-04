﻿ Эда Ширана обвинили в плагиате, Mixnews.lv

Эда Ширана обвинили в плагиате
В мире | 4 января 2019 года, 10:15
Британский музыкант Эд Ширан обвиняется в плагиате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, он якобы частично скопировал песню Марвина Гэя «Let's Get It On» в своей композиции «Thinking Out Loud».
В результате инцидента было назначено разбирательство. Подчеркивается, что судья не принял доводов Ширана о том, что музыкальные работы не так сильно похожи.
«Помимо определенного сходства между элементами двух композиций, надо отметить, что обычный слушатель может принять эстетический облик этих двух песен за одно и то же», — говорится в постановлении.
Как отмечается, судья отклонил ходатайство музыканта об упрощенном порядке судебного разбирательства.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com/Ludmila Joaquina Valentina Buyo