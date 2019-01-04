﻿ Принц Гарри отказался от вредных привычек ради Меган Маркл, Mixnews.lv

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Принц Гарри изменил свой образ жизни ради своей супруги Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

В частности, он стал меньше употреблять алкоголь. На недавнем королевском приеме принц Гарри пил только минеральную воду. Как отмечается, для него это серьезное достижение, поскольку он любил алкоголь в юном возрасте.

Также принц Гарри старается не есть мяса и употреблять больше овощей и фруктов, так как Маркл является защитницей прав животных.

Подчеркивается, что он даже решил пропустить традиционную охоту, чтобы не расстраивать супругу.

Источник: Газета.ru

Фото: commons.wikimedia.org