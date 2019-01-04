﻿ Принц Гарри отказался от вредных привычек ради Меган Маркл, Mixnews.lv

Принц Гарри отказался от вредных привычек ради Меган Маркл (1)
В мире | 4 января 2019 года, 11:11
Принц Гарри изменил свой образ жизни ради своей супруги Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.
В частности, он стал меньше употреблять алкоголь. На недавнем королевском приеме принц Гарри пил только минеральную воду. Как отмечается, для него это серьезное достижение, поскольку он любил алкоголь в юном возрасте.
Также принц Гарри старается не есть мяса и употреблять больше овощей и фруктов, так как Маркл является защитницей прав животных.
Подчеркивается, что он даже решил пропустить традиционную охоту, чтобы не расстраивать супругу.
Источник: Газета.ru
Фото: commons.wikimedia.org
Хороший пример убогого каблука. Особенно не есть мясо и не охотиться из-за телочки. Самое то. Хороший пример современным духовно кастрированным мужчинам на западе и на руси. Женщина должна слушаться и подчиняться своему мужчине. Вопросов о "расстраивать" быть не должно. Нафиг не нужна тёлка, которая служит якорем мужику. Не удивлюсь, если скоро эту убогую парочку очень быстро утилизируют роялы, как и либеральную принцессу Диану. Иллюстрация краха европейской семьи.
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