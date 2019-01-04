﻿ Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме, Mixnews.lv

В мире |

Более 30 000 цыплят погибли в результате пожара на птицеферме на севере Франции, сообщает радиостанция France Info.

Возгорание соломы, произошедшее в одном из зданий птицеводческого комплекса в коммуне Каэстр, переросло в пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Жертвами пожара стала 31 000 цыплят, но пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие объекты фермы.

Источник: РИА новости

Фото: Pixabay.com