﻿ Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме, Mixnews.lv

Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме (2)

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В мире | 4 января 2019 года, 12:04

Более 30 000 цыплят погибли в результате пожара на птицеферме на севере Франции, сообщает радиостанция France Info.

Возгорание соломы, произошедшее в одном из зданий птицеводческого комплекса в коммуне Каэстр, переросло в пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Жертвами пожара стала 31 000 цыплят, но пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие объекты фермы.

Источник: РИА новости

Фото: Pixabay.com

Комментарии 2
вова25 минут назад
Это желтых жилетов макарон запугивает, аллегория , понимаешь.
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Шурик43 минуты назад
Птичку жалко
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