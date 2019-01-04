﻿ Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме, Mixnews.lv

Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме (2)
В мире | 4 января 2019 года, 12:04
Более 30 000 цыплят погибли в результате пожара на птицеферме на севере Франции, сообщает радиостанция France Info.
Возгорание соломы, произошедшее в одном из зданий птицеводческого комплекса в коммуне Каэстр, переросло в пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Жертвами пожара стала 31 000 цыплят, но пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие объекты фермы.
Источник: РИА новости
Фото: Pixabay.com
Это желтых жилетов макарон запугивает, аллегория , понимаешь.
Ответить
Птичку жалко
Ответить