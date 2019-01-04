﻿ Германия предрекла ухудшение отношений с Россией, Mixnews.lv

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Отношения между Германией и Россией ухудшатся в 2019 году. Об этом заявил уполномоченный немецкого правительства по взаимодействию с Россией Дирк Визе в интервью изданию Pfalzischer Merkur.

По мнению Визе, причиной этого может стать непредсказуемая политика Москвы. Он считает, что Россия несет ответственность за ряд инцидентов в мире, что также негативно скажется на отношениях с Германией. В частности, Визе упомянул отравление семьи Скрипалей в британском Солсбери, конфликт в Керченском проливе и угрозу расторжения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политик выразил надежду, что отношения между Москвой и Берлином улучшатся, если Кремль будет полностью соблюдать Минские соглашения. В этом случае Евросоюз может задуматься о смягчении антироссийских санкций.

В конце ноября Германия и Франция выступили против введения новых ограничительных мер против России из-за инцидента в Керченском проливе. Страны предложили продолжить дипломатические усилия для разрешения конфликта.

Источник: Lenta.ru

Фото: commons.wikimedia.org