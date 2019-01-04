﻿ Германия предрекла ухудшение отношений с Россией, Mixnews.lv

Германия предрекла ухудшение отношений с Россией (29)
Отношения между Германией и Россией ухудшатся в 2019 году. Об этом заявил уполномоченный немецкого правительства по взаимодействию с Россией Дирк Визе в интервью изданию Pfalzischer Merkur.
По мнению Визе, причиной этого может стать непредсказуемая политика Москвы. Он считает, что Россия несет ответственность за ряд инцидентов в мире, что также негативно скажется на отношениях с Германией. В частности, Визе упомянул отравление семьи Скрипалей в британском Солсбери, конфликт в Керченском проливе и угрозу расторжения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политик выразил надежду, что отношения между Москвой и Берлином улучшатся, если Кремль будет полностью соблюдать Минские соглашения. В этом случае Евросоюз может задуматься о смягчении антироссийских санкций.
В конце ноября Германия и Франция выступили против введения новых ограничительных мер против России из-за инцидента в Керченском проливе. Страны предложили продолжить дипломатические усилия для разрешения конфликта.
Источник: Lenta.ru
Фото: commons.wikimedia.org
В Китае ВПЕРВЫЕ открыто заявили, что из мира буде сформировано Сообщество Единой Судьбы Человечества БОЛЕЕ Процветающего и Прекрасного мира - что в переводе с китайсого и его программы Китайской Коммунистической Партии означает будущее Сообщество Коммунистического Мира.
Для тех кто ещё не понял китайской символики стоит задуматься о будущем сегоднящней Западной Либеральной Демократии, которой китайцы открыто объявили свою альтернативу.
Поэтому пока ещё не все осознали новую ситуацию и реальность вполне возможно, что отношения Германии с Россией, также как и отношения Запада с Россией, на несколько лет вперёд ещё будут ухудшаться.
Но для тех, кто смотрит дальше абсолютно очевидно, что Западному Миру сегодня НЕЧЕГО противопоставить Китаю, как экономической, так и в идеологической сфере - из-за того что в нашем Западном мире в отличие от написанных теорий, Идея денег уже давно затмила Идею Свободы и Реальной Демократии.
Для тех кто в этом сомневается не нужно далеко ходить и посмотреть на Латвию, где самую массовую партию Согласие не допускают до власти.
Россия не Китай - в Россие победил Капиталлизм и они не хотят назад в свой бывший социализм.
Не сможет Запад победить Китай в одиночку - особенно учитывая Западную традицию СДАВАТЬСЯ более сильному противнику - что более чем продемонстрировала Вторая Мировая Война.
Поэтому, также как и тогда только в союзе с Россией Западный мир сможет сохранить свою много-партийную демократию.
Все это означает что в долгой перспективе Запад вынужден будет сильно улучшить свои отношения с Россией - точно также как Запад вступил в союз даже с Диктатором Сталиным, потому что без России Запад бы не выжил.