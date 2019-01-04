﻿ Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram свой портрет с подписью «The Wall is coming» («Стена близко»).

Эта надпись, сделанная шрифтом из сериала «Игра престолов», является отсылкой к слогану телесаги «Winter is coming» («Зима близко»). Таким образом американский президент анонсировал строительство стены на границе США и Мексики.

Трамп уже пародировал «Игру престолов».

2 ноября он выложил в Twitter свой портрет с подписью «Санкции близко.5 ноября», анонсируя вступления в силу нового пакета санкций против Ирана. В ответ на это телеканал HBO, который выпускает сериал, заявил, что был не в курсе этого твита и попросил не использовать свои товарные знаки в политических целях.

Источник: Lenta.ru

Фото: twitter.com/realDonaldTrump