﻿ Украина потратит на выборы президента 84 млн долларов, Mixnews.lv

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Выборы президента Украины обойдутся государственной казне в 2,35 млрд гривен (около 84 млн долларов). Об этом говорится в распространенном сообщении Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК).

"Утверждена смета Центральной избирательной комиссии на 2019 год за бюджетной программой "Проведение выборов президента Украины" на сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен", - указывается в сообщении.

Кроме этого ЦИК утвердил бюджет выборов депутатов в украинский парламент, который составит 1,95 млрд гривен (около 70 млн долларов).

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта, парламентские выборы состоятся 27 октября 2019 года.

Напомним, украинский комик, бывший участник КВН Владимир Зеленский признался, что собирается баллотироваться в президенты Украины.

По данным опросов, Зеленский занимает второе место по популярности в стране после Юлии Тимошенко.

Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com