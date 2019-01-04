﻿ В Японии объявят название эры правления нового императора, Mixnews.lv

В мире |

Название эры правления нового императора Японии будет объявлено 1 апреля, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

В конце того же месяца 85-летний монарх Акихито покинет престол в пользу старшего сына, 58-летнего наследного принца Нарухито. 1 мая, когда новый император вступит в свои права, японское правительство планирует провозгласить национальным праздником, но только в этом году.

«Обычно название новой эры объявлялось в этот же день. Однако на этот раз, чтобы облегчить возможное влияние на жизнь людей, мы думаем объявить название новой эры 1 апреля», — приводит слова Абэ ТАСС.

Он добавил, что власти сделают все того, чтобы процесс смены императора проходил плавно, а жители страны могли спокойно отметить это важное историческое событие.

Акихито стал 125-м императором Японии 7 января 1989 года. Хэйсэй («Мир и согласие») стало официальным девизом его правления.

Смена названия эпохи имеет важное значение, так как в стране действуют две системы летоисчисления — обычная международная и собственная, по годам правления монарха. Грядущие изменения потребуют перенастройки компьютеров, внесения правок в календари, в бланки документов и т. д.

Фото: Depositphotos