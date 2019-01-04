﻿ Американец получил тюремный срок за то, что сбегал со свиданий, Mixnews.lv

Американец получил тюремный срок за то, что сбегал со свиданий (4)

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В мире | 4 января 2019 года, 16:31

Житель Калифорнии почти два года обманывал девушек, чтобы поесть в шикарных ресторанах за их счёт. Пол Гонсалес приглашал своих жертв на ужин, но как только приносили счёт — 45-летний мужчина сбегал под разными предлогами. К счастью, полиции удалось его поймать и сейчас он находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по 10 подобным аферам и теперь грозит до 13 лет заключения, сообщает Fox News.

Восемь женщин в итоге сами заплатили по счетам, ещё двоим пострадавшим ресторан простил долг. Сам Гонсалес, который поел таким способом на сумму 1 тыс. долларов, отрицает свою вину.

"Он заказал салат с креветками, филе-миньон. Но после еды у него внезапно сел телефон. В это время он якобы ждал звонка от мамы, поэтому ему пришлось вернуться к машине, чтобы зарядиться. Но он так и не вернулся", - рассказала одна из жертв.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Ерогушка1 час назад
А женщины хоть и не сбегают со свиданий, тем не менее никогда не платят по своим счетам в ресторанах - хлопают глазами невинно и выжидающе на мужчину смотрят!!! Когда начнут привлекать их за это?
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Николай15 минут назад
Если женшина приходит на суидание уже не перв раз и отказывает в сексе,то кто ее накажет?
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Майк19 минут назад
Клааасссс! Двль раньше не долумался!)))
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